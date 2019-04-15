أوبر تطلق رسمياً خاصية تفضيل الراكبات للسائقات السعوديات

أعلنت شركة “أوبر” اليوم (الإثنين) إطلاق “خاصية تفضيل الراكبات” رسمياً، للسائقات السعوديات في المملكة، لتمكينهنّ من تفضيل الراكبات الإناث على التطبيق، بعدما كانت قد أطلقتها تجريبياً العام الماضي.

يأتي إطلاق الميزة الجديدة في إطار حملة “مساركِ” من “أوبر”، التي تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة النساء ضمن القوى العاملة من خلال تمكينهن من الوصول إلى وسائل تنقل بأسعار معقولة، بالإضافة إلى توفير فرص اقتصادية جديدة ومرنة.

وأوضحت الشركة أنه تم تصميم ميزة تفضيل الراكبات لتلبية الاهتمام المتزايد من النساء السعوديات، ومراعاة للتقاليد والعادات المحلية في المملكة، حيث أظهرت الأبحات التي أجرتها أوبر أن 74% من النساء اللواتي من المحتمل أن يصبحن سائقات أبدين اهتماماً بنقل الراكبات الإناث فقط.

وأشارت إلى أن الميزة الجديدة ساهمت -منذ إطلاقها تجريبيًا للإناث العام الماضي- في ربط الشريكات السائقات بالراكبات في مختلف أنحاء المملكة بكبسة زر واحدة.