السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية يلتقي نائب هيئة أركان الجيش الزامبي



عمّان 10 شعبان 1440 هـ الموافق 15 إبريل 2019 م واس

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، نائب رئيس هيئة أركان الجيش لجمهورية زامبيا اللواء سيتالي دينيس عليبوزوي، الذي يزور الأردن حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في عددٍ من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.

// انتهى //

16:30ت م

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