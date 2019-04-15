

المنامة 10 شعبان 1440 هـ الموافق 15 إبريل 2019 م واس

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحريني المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة في القيادة العامة اليوم، قائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد البلوي والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء أشاد معاليه بالجهود التي تبذلها قوات درع الجزيرة المشتركة في ترسيخ وحدة الهدف والمصير الذي يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما استقبل رئيس هيئة الأركان البحريني الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي في القيادة العامة اليوم، قائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد البلوي والوفد المرافق له.

وثمن رئيس هيئة الأركان البحريني خلال اللقاء الجهود التي يبذلها قائد قوات درع الجزيرة المشتركة في تعزيز التعاون العسكري الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

// انتهى //

16:08ت م

0169





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القائد العام لقوة الدفاع ورئيس هيئة الأركان البحرينيان يستقبلان قائد قوات درع الجزيرة المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.