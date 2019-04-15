السعودية اليوم / الماضي يلتقي مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالخرج



السيح 10 شعبان 1440 هـ الموافق15 إبريل 2019 م واس

التقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم، مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالخرج (هدف) عبدالعزيز بن ناصر الحقباني.

ونوه الماضي خلال اللقاء بالدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم

الله -، للجهود التي يقوم بها الصندوق في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

واستعرض الحقباني خلال اللقاء أعمال وخدمات وبرامج الفرع في مجالات التدريب والتوظيف والتطوير والتأهيل والتثقيف والإرشاد المهني وتمكين القيادات الوطنية وغيرها.

وأعرب محافظ الخرج عن شكره وتقديره لمدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية على الجهود والعناية في توفير الوظائف المناسبة لشباب وشابات الوطن.

// انتهى //

15:53ت م

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