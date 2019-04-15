السعودية اليوم / التعليم تعلن مواعيد التسجيل في رياض الأطفال لعام 1441هـ



الرياض 10 شعبان 1440 هـ الموافق 15 إبريل 2019 م واس

دعت وزارة التعليم جميع أولياء الأمور الراغبين تسجيل أطفالهم في مرحلة رياض الأطفال، الدخول على نظام نور الإلكتروني عن طريق الحساب الخاص لولي الأمر.

وبينت الوزارة أن التسجيل يتم حسب تواريخ ميلاد الأطفال وفق المستويات الآتية: المستوى الأول من كان تاريخ ميلاده من 4 / 1 / 1437 الموافق 17 / 10 / 2015م إلى 3 / 1 / 1438هـ الموافق 4 / 10 / 2016م (يقتصر القبول فيه على الروضات الأهلية والعالمية) المستوى الثاني من كان تاريخ ميلاده من 4 / 1 / 1436هـ الموافق 28 / 10 / 2014م إلى 3 / 1 / 1437هـ الموافق 16 / 10 / 2015م ., المستوى الثالث من كان تاريخ ميلاده من 4 / 1 / 1435هـ الموافق 7 / 11 / 2013م إلى 3 / 1 / 1436هـ الموافق 27 / 10 / 2014م .

وأعلنت وزارة التعليم عن عدد من الضوابط والآليات المنظمة لتسجيل الطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1441هـ وذلك تيسيراً لقبولهم وانتظامهم في الروضات, حيث نصت على أن يبدأ قبول الأطفال في هذه المرحلة يوم الأحد القادم 16 / 8 / 1441هـ الموافق 21 / 4 / 2019 م ، وتكون الأولوية في الروضات الحكومية للسعوديين ، ولغير السعوديين ممن كانت أمه سعودية ، على أن تتولى إدارات التعليم في المناطق عمليات الإشراف والمتابعة .

يشار إلى أن هذا التنظيم يأتي من أجل التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1441هـ الذي يبدأ بتاريخ 2 / 1 / 1441هـ الموافق 1 / 9 / 2019م .

// انتهى //

15:52ت م

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