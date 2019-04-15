السعودية اليوم / حلقة عمل خليجية لتقييم بيانات تعداد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية



مسقط 10 شعبان 1440 هـ الموافق 15 إبريل 2019 م واس

بدأت اليوم، بمقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالعاصمة العمانية مسقط ، أعمال حلقة العمل الإقليمية حول التحضيرات لتقييم بيانات التعداد لدول مجلس التعاون، بحضور جميع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية بدول المجلس، بالإضافة إلى مشاركة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الأسكوا"، وصندوق السكان في الأمم المتحدة.

وتهدف الحلقة التي تستمر ثلاثة أيام إلى تطوير وتعزيز المعرفة العملية في تقييم بيانات التعداد، وتقيس عملية الانتقال إلى التعدادات الإدارية، وإحصاءات تعداد السكان والمساكن، كما تتيح الحلقة المجال لتبادل الخبرات بين المشاركين، وتحديد خطوات التقييم الإضافية اللازمة للدول التي تنتقل من التعداد التقليدي إلى التعداد القائم على السجلات الإدارية.

ويعتبر التحول من إجراء تعدادات السكان والمساكن بالشكل التقليدي إلى التعدادات بالاعتماد على السجلات الإدارية، أصبح أكثر شيوعًا في كثير من الدول، بما في ذلك دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعد الإحصاءات الناتجة عن تعداد السكان أساسية للتخطيط وصنع القرار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تشتمل تلك الإحصاءات على معلومات عن حجم السكان ونموهم وتوزيعهم وموقعهم وخصائصهم، العامل الذي يوفر معلومات أساسية للتخطيط الإنمائي، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة (SDGs) للعام 2030م.

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12:56ت م

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