السعودية اليوم / وكالة الأداء التعليمي تنظم تدريبًا عمليًّا في تطوير " مهارات معلمي التربية الفنية "



الرياض 10 شعبان 1440 هـ الموافق 15 إبريل 2019 م واس

أقامت وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم, بالتعاون مع معهد مسك للفنون أمس بالرياض ،تدريبا عمليا بعنوان " تطوير مهارات معلمي التربية الفنية .

ويأتي التدريب انطلاقاً من أهمية الشراكة المجتمعية وتجويد الأداء في مخرجات منهج التربية الفنية وتطوير الخبرات وَفْقاً للتوجهات الحديثة ,وما تمثله الفنون البصرية من أهمية لفروع العلوم والمهارات الإنسانية التي لها الأثر في تحقيق أهداف المجتمع وما تحدثه من تغيير في الوعي المجتمعي ونشر الثقافات المختلفة .

ويهدف التدريب إلى تمرين معلمي التربية الفنية على تطبيق أساليب التعليم الإبداعي في التربية الفنية وتوظيف التقنية في العملية التعليمية لتنمية المساهمة

وتستهدف تدريب خمسين معلمًا ومعلمة من معلمي المرحلة الابتدائية، قد رشحتهم عشرون إدارة تعليمية وذلك لنشر الوعي بأهمية الفنون ونشر ثقافة تعليمها لإحداث التغيير النوعي والكمي في مجال إبراز الفن وتوظيفه لخدمة الفرد والمجتمع .

وأوضح "وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد بن محيا الحيسوني أن هذا التدريب نتاج للشراكة مع معهد مسك للفنون لتقديم عدد من البرامج التعليمية في الفن التشكيلي والبصري لمعلمي ومعلمات التربية الفنية , مبيناً أن المرحلة الأولى تستهدف جميع معلمي التربية الفنية ومعلماته بالمرحلة الابتدائية، وفي المرحلة الثانية والثالثة للمتوسط والثانوي، كما أن البرامج المقدمة في هذه التدريبات تعنى بتطوير أساليب المعلمين في تدريس التربية الفنية بالطرق الإبداعية والمبتكرة باستخدام التقنية داخل غرف الصف التعليمي .

يذكر أن الشراكة مع معهد مسك للفنون والتدريبات المصاحبة لها تأتي بالتزامن مع مبادرة تطوير حصص الفنون التي تعمل عليها وزارة التعليم بالتوازي مع معهد مسك للفنون، ونتطلع من خلال هذه التدريبات لتعزيز مهارات المعلمين والمعلمات لتقديم مادة التربية الفنية بشكل إبداعي ومبتكر لصقل مهارات الطلاب والطالبات مما يساهم في إخراج مبدعين ومبدعات في الفن التشكيلي والبصري، والفنون بشكل عام .

// انتهى //

12:48ت م

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الرياض 10 شعبان 1440 هـ الموافق 15 إبريل 2019 م واسأقامت وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم, بالتعاون مع معهد مسك للفنون أمس بالرياض ،تدريبا عمليا بعنوان " تطوير مهارات معلمي التربية الفنية .ويأتي التدريب انطلاقاً من أهمية الشراكة المجتمعية وتجويد الأداء في مخرجات منهج التربية الفنية وتطوير الخبرات وَفْقاً للتوجهات الحديثة ,وما تمثله الفنون البصرية من أهمية لفروع العلوم والمهارات الإنسانية التي لها الأثر في تحقيق أهداف المجتمع وما تحدثه من تغيير في الوعي المجتمعي ونشر الثقافات المختلفة .ويهدف التدريب إلى تمرين معلمي التربية الفنية على تطبيق أساليب التعليم الإبداعي في التربية الفنية وتوظيف التقنية في العملية التعليمية لتنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة، ويطبق على هذا التدريب التقييم " القبلي والبعدي " للمشاركين، وذلك لمعرفة أثرها على المعلمين ومدى مساهمة مثل هذه البرامج في نموهم المهني .وتستهدف تدريب خمسين معلمًا ومعلمة من معلمي المرحلة الابتدائية، قد رشحتهم عشرون إدارة تعليمية وذلك لنشر الوعي بأهمية الفنون ونشر ثقافة تعليمها لإحداث التغيير النوعي والكمي في مجال إبراز الفن وتوظيفه لخدمة الفرد والمجتمع .وأوضح "وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد بن محيا الحيسوني أن هذا التدريب نتاج للشراكة مع معهد مسك للفنون لتقديم عدد من البرامج التعليمية في الفن التشكيلي والبصري لمعلمي ومعلمات التربية الفنية , مبيناً أن المرحلة الأولى تستهدف جميع معلمي التربية الفنية ومعلماته بالمرحلة الابتدائية، وفي المرحلة الثانية والثالثة للمتوسط والثانوي، كما أن البرامج المقدمة في هذه التدريبات تعنى بتطوير أساليب المعلمين في تدريس التربية الفنية بالطرق الإبداعية والمبتكرة باستخدام التقنية داخل غرف الصف التعليمي .يذكر أن الشراكة مع معهد مسك للفنون والتدريبات المصاحبة لها تأتي بالتزامن مع مبادرة تطوير حصص الفنون التي تعمل عليها وزارة التعليم بالتوازي مع معهد مسك للفنون، ونتطلع من خلال هذه التدريبات لتعزيز مهارات المعلمين والمعلمات لتقديم مادة التربية الفنية بشكل إبداعي ومبتكر لصقل مهارات الطلاب والطالبات مما يساهم في إخراج مبدعين ومبدعات في الفن التشكيلي والبصري، والفنون بشكل عام .// انتهى //12:48ت م0065

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.