السعودية اليوم / مستشفى القوات المسلحة بجدة ينظم "المؤتمر الأول لصحة الفم والأسنان والثاني للوجه والفكين"



جدة 10 شعبان 1440 هـ الموافق15 إبريل 2019 م واس

نظم مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة اليوم , "المؤتمر الأول لصحة الفم والأسنان والثاني للوجه والفكين", ويستمر لمدة ثلاثة أيام بفندق انتركونتيننتال جدة.

ويهدف المؤتمر لتعزيز التعاون بين التخصصات المختلفة وتوسيع التنسيق بين القطاعات الصحية لإيجاد أفضل الحلول لعلاج التشوهات الخلقية للوجه والفكين وأمراض الفم مع تسهيل التعاون بين الباحثين في مجال الصحة العامة للأسنان.

وأوضح مدير مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة اللواء الدكتور إبراهيم بن محمد الناصر، أن المؤتمر يمنح الفرصة للمختصين والباحثين لتبادل الخبرات وتوسيع ثقافتهم التخصصية بالاطلاع على المستجدات بهذا المجال, لافتاً إلى أن المؤتمر يسعى لنشر الثقافة الصحية المتكاملة معالجة المعوقات التي تعترض هذا التخصص.

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12:43ت م

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