السعودية اليوم / رئيس جمهورية إندونيسيا يغادر المملكة



المدينة المنورة 10 شعبان 1440 هـ الموافق 15 إبريل 2019 م واس

غادر فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا المملكة اليوم .

وكان في وداع فخامته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل, وقائد المنطقة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد, وعدد من المسؤولين.

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12:40ت م

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