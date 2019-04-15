السعودية اليوم / تصريف 1.7 مليون متر مكعب من مياه الأمطار بحاضرة الدمام



الدمام 10 شعبان 1440 هـ الموافق 15 إبريل 2019 م واس

أوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن كمية الأمطار التي تم تصريفها من حاضرة الدمام خلال أمس الأول، بلغت ١،٧٢٦،٩٥٠متراً مكعباً، عبر محطات تصريف مياه الأمطار، البالغ عددها 43 محطة، و 9 محطات ضخ بالأنفاق التي عملت بكامل طاقتها التصريفية.

وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أن الأمانة سخرت عدداً من المعدات والآليات في عملية تصريف مياه الأمطار، مشيراً إلى أن غرفة الطوارئ باشرت عملها مع الخطة التي أعدتها الأمانة مسبقا للتعامل مع موسم الأمطار، فيما باشر مركز البلاغات استقباله لتجمعات مياه الأمطار خاصة في الأماكن الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية والبلديات، حيث تم تشغيل المضخات التي تتولى سحب وشفط مياه الأمطار في الأماكن الغير مخدومه بشبكات التصريف.

// انتهى//

12:23ت م

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