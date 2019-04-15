السعودية اليوم / تطوير وتأهيل عدد من المواقع التراثية في بيشة



أبها 10 شعبان 1440 هـ الموافق 15 إبريل 2019 م واس

بدأت بلدية الحازمي بمحافظة بيشة، أعمال تطوير وإعادة تأهيل عدد من الحصون الأثرية بمركز "الحازمي" التابع للمحافظة، لتكون منتجاً سياحياً يضاف إلى المقومات الطبيعية والتاريخية للمركز.

وأوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني أن من أهم المواقع التراثية التي يجري العمل عليها حالياً، حصن قرية النهضة الذي يعـد أحد المعالم التراثية للمركز، مبيناً أن مركز الحازمي يحتوي على آثار مهمة تتميز بموقعها الجغرافي وأهميتها التاريخية، وتحرص البلدية على الاهتمام بها وإعادة تطويرها.

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12:04ت م

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