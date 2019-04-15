السعودية اليوم / "الأرصاد" تصدر تنبيهاً من هطول أمطار على منطقة عسير



أبها 10 شعبان 1440 هـ الموافق 15 أبريل 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على بعض محافظات منطقة عسير، يصحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة الغبار.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز خميس مشيط و والسودة والنماص وتنومة والربوعة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

وشهدت منطقة عسير أمس هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات محايل وبارق وتنومة ومركز الشعف .

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11:51ت م

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