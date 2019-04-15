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14 ألف أسرة استفادت من سكني و7 آلاف سكنت في منازلها خلال مارس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل دفعة شهر مارس من برنامج “سكني”، والتي استفاد منها أكثر من 14 ألف أسرة، فيما سكنت 7 آلاف أسرة في منازلها خلال نفس الشهر.
وأوضحت الوزارة أن 14.2 ألف شخص من المسجلين في قوائم وزارة الإسكان والصندوق العقاري استفادوا من خيارات “سكني” خلال شهر مارس الماضي، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على بيانات المستفيدين من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إنه بعد إعلان دفعة مارس، فإن أكثر من 40 ألف أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمها برنامج سكني خلال الربع الأول من هذا العام.
من جهة أخرى، أكد الصندوق العقاري أن أكثر من 20.7 ألف أسرة سكنت في منازلها خلال الربع الأول من العام، وتم اعتماد 13 مخططاً سكنياً جديداً، فيما تم البدء ببناء 46 مشروعاً سكنياً.
وقال المشرف العام على الصندوق خالد العمودي، إن أكثر من 84 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم منها 28 ألف أسرة حصلت على قروضها المدعومة خلال الربع الأول من هذا العام.
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