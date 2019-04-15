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الأولوية لهم.. مبادرة جديدة لتيسير المراجعات والمعاملات بوزارة العمل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبادرة الأولوية لهم ضمن المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها تحت شعار (بناء وتمكين).
وتهدف المبادرة إلى تيسير المراجعات وإجراء المعاملات اليومية وتخفيف المشقة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وهم كبار السن ومن لديه إعاقة والمرأة الحامل ومَن لديها طفل رضيع في مختلف الجهات الحكومية وقطاع الخدمات.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز صورة المملكة الريادية في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم، وتحسين نمط الحياة المعيشية لهم من خلال تسهيل وتيسير وتذليل التحديات التي قد تواجههم.
وتؤكد الوزارة أن الوصول للأثر المتوقع وتحقيق الأهداف المنشودة لهذه المبادرة ستتحقق من خلال توحيد الجهود مع القطاعات المعنية الذي سينعكس على جودة الخدمات المقدمة للوصول إلى مجتمع يسر وشامل للجميع.
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