اجتماع لإعلامية الاتحاد الرياضي للجامعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعقد اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية اليوم بجامعة الملك سعود اجتماعها الأخير بعد نهاية الموسم التاسع لبطولات اتحاد الجامعات برئاسة رئيس اللجنة تركي العيار، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة وتقييم التغطيات الإعلامية لبطولات اتحاد الجامعات في الموسم التاسع والتحديات التي واجهتها، والمقترحات الرامية للتطوير في الموسم المقبل، بالإضافة إلى تكريم أعضاء اللجنة الإعلامية.

وأوضح العيار أن التغطيات الإعلامية لبطولات الاتحاد في الموسم التاسع حققت نجاحا باهرا من حيث الكم والكيف فاقت إحصاءات الموسم الثامن، حيث بلغت الأخبار المنشورة في الصحف الورقية والالكترونية 600 خبر، وعدد الصور الموثقة لجميع البطولات 7000 صورة.