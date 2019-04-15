السعودية اليوم / أمانة الرياض تطلق فعاليات "أسبوع الإبداع البلدي"



الرياض 10 شعبان 1440 هـ الموافق 15 إبريل 2019 م واس

أطلقت أمانة منطقة الرياض فعاليات "أسبوع الإبداع البلدي" الهادفة إلى تعزيز مشاركة السكّان في تقديم الحلول الإبداعيّة لمواجهة تحديات القطاع البلدي، ودعمًا للأفكار الابداعية التي تساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وذلك تزامنًا مع الأسبوع العالمي للإبداع والابتكار والمعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال 14 - 18 أبريل من كل عام.

وتشمل الفعاليّات استقبال السكّان بمختلف فئاتهم العمريّة في عدد من المواقع الحيويّة كالمجمعات التجارية والحدائق العامة والساحات البلديّة بهدف مدّ جسور التواصل فيما بين الأمانة وسكان المنطقة، وتبادل الآراء والمقترحات، وتلقي أفكار المبدعين تمهيدًا لبلورتها وتحويلها إلى مبادرات تنسجم مع مرحلة التحول في القطاع البلدي.

وتتضمن فعاليات "أسبوع الإبداع البلدي" برامج تعريفيّة لأبرز مستهدفات القطاع البلدي وفق رؤية المملكة 2030، التي تتمثل في محورين رئيسيين هما الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن وتحسين المشهد الحضري، إلى جانب أركان تفاعليّة تستعرض من خلالها الأمانة منجزاتها في منطقة الرياض، وأبرز المشروعات القائمة التي من شأنها خدمة السكّان وتحقيق تطلعاتهم.

وأعلنت أمانة الرياض عن استقبالها لأفكار ومقترحات السكّان عبر تطبيق "أضف فكرة" المتوافق مع جميع نظم تشغيل الأجهزة الذكيّة، مؤكدة أن دور السكّان أساسي ورئيسي في التطوير والارتقاء بجودة الخدمات، مثمنة مشاركتهم وتعاونهم مع المبادرات الوطنيّة المتصلة بتحسين خدمات القطاع البلدي لخدمتهم.

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09:09ت م

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