تسجيل الروضات عبر نظام نور 1440: مواعيد تسجيل الروضات بالسعودية وطريقة إنشاء حساب في نظام نور

تسجيل الروضات عبر نظام نور 1440، بدء اليوم تسجيل الروضات عبر نظام نور في المملكة السعودية على الرغم من أن هناك صعوبة في التسجيل بسبب الضغط على موقع نور، حيث نجد أن هناك عدد كبير من أولياء الأمور اشتكوا من صعوبة الدخول على نظام نور Noor، وبالتالي فهم لم يتمكنوا من تسجيل أطفالهم في الروضات حتى الآن.

تسجيل الروضات عبر نظام نور 1440

وكما نعرف أن تسجيل الروضات عبر نظام نور 1440 للبنين والبنات أمر ضروري للغاية، وكانت وزارة التعليم السعودية قد أعلنت سابقا عن شرط أساسي لقبول لأطفال الراغبين فى التسجيل فى المرحلة الابتدائية إلى ضرورة أن يكونوا قد انهوا دراستهم في أحد الروضات التابعة لوزارة التربية والتعليم، المعتمدة من قبل الوزارة نفسها أو نظام نور.

مواعيد تسجيل الروضات عبر نظام نور 1440

والآن مع جدول تسجيل الروضات عبر نظام نور للطلبة والطالبات:

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موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الثالث لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الخمس سنوات ولم يتموا عمر الـسادسة مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441: من 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020.

موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الثاني لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الأربعة سنوات ولم يتموا عمر الخمس سنوات مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441: من 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020.

موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الأول لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الثالثة سنوات ولم يتموا عمر الأربعة سنوات مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441: من 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020.

نظام نور تسجيل الروضات 1440

ويمكنك الضغط هنا نظام نور لتسجيل أطفالكم في الروضات المعتمدة بالسعودية.

طريقة إنشاء حساب جديد في نظام نور

والآن نوضح لكم خطوات طريقة حساب في نظام نور 1440 لولي الأمر، فقط اتبع الخطوات التالية:

اضغط هنا نظام نور. قم بتسجيل دخول إذا كنت قد سجلت بالبوابة سابقا، وإذا لم تكن مسجلا اضغط على “تسجيل جديد”. قم بتحديد الصف الدراسي. ادخل بيانات الطالب مع تحديد الروضة. الإقرار بصحة البيانات.

والجدير بالذكر أن نظام نور بدأ تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يخضعون للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص بداية من 2/8/1440 على أن ينتهي التسجيل في 22/1/1441، ويمكنك التسجيل في الروضات من خلال نظام نور الآن.