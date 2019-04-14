، بعد إنارة مخطط 7 بمكة.. "مخطط ولي العهد 8" يقهر الظلام ،

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في أقل من أربع وعشرين ساعة على إنارة مخطط ولي العهد 7 جنوبي مكة المكرمة؛ أنارت الجهات المعنية مساء اليوم، مخطط ولي العهد رقم 8، لتنهي بذلك معاناة استمرت لسنوات مع الإضاءة.
وتفصيلاً؛ شرعت أمانة العاصمة المقدسة في إنارة شوارع مخطط ولي العهد 8 مساء اليوم، ليتبقى مخططان هما "5 ، 6" ومن المقرر إنارتهما خلال الفترة القريبة المقبلة.
وبهذا فقد عمدت الأمانة إلى تشغيل 3 لوحات إنارة من بين 50 لوحة، بواقع 100 عامود لكل لوحة موزعة على شوارع المخططات الأربعة وهي؛ " 5، 6، 7، 8".
وبيّن مصدر في أمانة العاصمة المقدسة أن مخططات ولي العهد " 5 ، 6 ، 7 ، 8 " الواقعة جنوبي مكة المكرمة تضم تقريبًا 50 عدادًا لتشغيل إنارة الشوارع فيها؛ حيث سيتم إنارتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد أنه سيتم المتابعة مع شركة الكهرباء لاستكمال تشغيل باقي لوحات الإنارة بجميع المخططات.
ولفت المصدر إلى أن المستثمر يعمل على سداد قيمة العدادات بالتجزئة، ومن المقرر اكتمال السداد في غضون الأسابيع المقبلة.
من جانب آخر، ثمّن عددٌ من السكان إنارة شوارع مخططاتهم بعد غياب دام سنوات لتنهي بذلك الظلام الدامس، الذي كانت تعانيه تلك المخططات قبل إطلاق التيار الكهربائي بشكل فعلي قبل أشهر.
بعد إنارة مخطط 7 بمكة.. "مخطط ولي العهد 8" يقهر الظلامعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-04-14
في أقل من أربع وعشرين ساعة على إنارة مخطط ولي العهد 7 جنوبي مكة المكرمة؛ أنارت الجهات المعنية مساء اليوم، مخطط ولي العهد رقم 8، لتنهي بذلك معاناة استمرت لسنوات مع الإضاءة.
وتفصيلاً؛ شرعت أمانة العاصمة المقدسة في إنارة شوارع مخطط ولي العهد 8 مساء اليوم، ليتبقى مخططان هما "5 ، 6" ومن المقرر إنارتهما خلال الفترة القريبة المقبلة.
وبهذا فقد عمدت الأمانة إلى تشغيل 3 لوحات إنارة من بين 50 لوحة، بواقع 100 عامود لكل لوحة موزعة على شوارع المخططات الأربعة وهي؛ " 5، 6، 7، 8".
وبيّن مصدر في أمانة العاصمة المقدسة أن مخططات ولي العهد " 5 ، 6 ، 7 ، 8 " الواقعة جنوبي مكة المكرمة تضم تقريبًا 50 عدادًا لتشغيل إنارة الشوارع فيها؛ حيث سيتم إنارتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد أنه سيتم المتابعة مع شركة الكهرباء لاستكمال تشغيل باقي لوحات الإنارة بجميع المخططات.
ولفت المصدر إلى أن المستثمر يعمل على سداد قيمة العدادات بالتجزئة، ومن المقرر اكتمال السداد في غضون الأسابيع المقبلة.
من جانب آخر، ثمّن عددٌ من السكان إنارة شوارع مخططاتهم بعد غياب دام سنوات لتنهي بذلك الظلام الدامس، الذي كانت تعانيه تلك المخططات قبل إطلاق التيار الكهربائي بشكل فعلي قبل أشهر.
14 إبريل 2019 - 9 شعبان 1440
10:51 PM
السكان ثمَّنوا إنارة شوارع مخططاتهم بعد سنوات من المعاناة
في أقل من أربع وعشرين ساعة على إنارة مخطط ولي العهد 7 جنوبي مكة المكرمة؛ أنارت الجهات المعنية مساء اليوم، مخطط ولي العهد رقم 8، لتنهي بذلك معاناة استمرت لسنوات مع الإضاءة.
وتفصيلاً؛ شرعت أمانة العاصمة المقدسة في إنارة شوارع مخطط ولي العهد 8 مساء اليوم، ليتبقى مخططان هما "5 ، 6" ومن المقرر إنارتهما خلال الفترة القريبة المقبلة.
وبهذا فقد عمدت الأمانة إلى تشغيل 3 لوحات إنارة من بين 50 لوحة، بواقع 100 عامود لكل لوحة موزعة على شوارع المخططات الأربعة وهي؛ " 5، 6، 7، 8".
وبيّن مصدر في أمانة العاصمة المقدسة أن مخططات ولي العهد " 5 ، 6 ، 7 ، 8 " الواقعة جنوبي مكة المكرمة تضم تقريبًا 50 عدادًا لتشغيل إنارة الشوارع فيها؛ حيث سيتم إنارتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد أنه سيتم المتابعة مع شركة الكهرباء لاستكمال تشغيل باقي لوحات الإنارة بجميع المخططات.
ولفت المصدر إلى أن المستثمر يعمل على سداد قيمة العدادات بالتجزئة، ومن المقرر اكتمال السداد في غضون الأسابيع المقبلة.
من جانب آخر، ثمّن عددٌ من السكان إنارة شوارع مخططاتهم بعد غياب دام سنوات لتنهي بذلك الظلام الدامس، الذي كانت تعانيه تلك المخططات قبل إطلاق التيار الكهربائي بشكل فعلي قبل أشهر.
، بعد إنارة مخطط 7 بمكة.. "مخطط ولي العهد 8" يقهر الظلام ،
المصدر : الخليج 365
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