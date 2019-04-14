، "أمير حائل" يستعرض مبادرات التحول الرقمي والتعاملات التقنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - وجَّه بمضاعفة الجهود لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين

بحث اليوم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بحضور وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ، مع نائب رئيس شركة "علم" لقطاع الأعمال الدكتور ناصر بن زيد المشاري آلية التعاون، وتعزيز التحول الرقمي، واستعراض المبادرات المقترحة للتعاملات التقنية لإمارة المنطقة.

كما اطلع على إمكانيات الشركة في مجال المنتجات الإلكترونية، وتقديم الاستشارات وحلول التقنية والإسناد والدعم الإداري، إضافة إلى حلول التدريب والأعمال الناشئة.

ووجّه أمير حائل في الختام بمضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة الإنجاز بما ينعكس على بيئة العمل الإدارية والتقنية داخل إمارة المنطقة، وتقديم خدمات أفضل للمراجعين من مواطنين ومقيمين.