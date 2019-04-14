، "تعليم الليث" تبدأ في تطبيق الاختبارات المركزية لطلاب الابتدائية والمتوسطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحازمي": لن يتأثر بنتائجها الطالب نجاحًا أو رسوبًا

بدأت إدارة التعليم بمحافظة الليث صباح اليوم في تطبيق الاختبارات المركزية لطلاب وطالبات المرحلتَيْن الابتدائية والمتوسطة، وكان اليوم مخصصًا لطلاب المرحلة الابتدائية.

وشملت اختبارات اليوم طلاب الصف الثالث الابتدائي في منهج القراءة، والصف السادس الابتدائي في مواد (القراءة، العلوم والرياضيات)، وتستكمل صباح غد الاثنين الاختبارات لطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في مواد القراءة والعلوم والرياضيات.

من جانبه، أوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أن الاختبارات المركزية تهدف إلى تقديم مؤشرات علمية وموضوعية حول تمكُّن الطلاب والطالبات من المهارات الأساسية، وقياس جودة التعليم، وتقديم تغذية راجعة للمدارس ومكاتب التعليم والإدارات التعليمية عن نواتج التعلم، ودعم منظومة التطوير المهني بتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والمعلمات.

وأشاد الحازمي خلال تفقده سير الاختبارات بمدرسة طفيل الابتدائية شمال المحافظة بجهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات في تنفيذ الاختبارات، وتحقيق التهيئة والاستعدادات الجيدة للاختبار، التي ساهمت بشكل كبير في إنجاح الانطلاقة.

وأضاف الحازمي بأن القيادات التعليمية حضروا جميعهم في الميدان منذ ساعات الصباح الأولى للإشراف على سير الاختبارات، إضافة إلى مشاركة أكثر من ٢٠٠ مشرف تربوي ومشرفة تربوية في خطة الجولات الإشرافية في مكاتب التعليم كافة لمتابعة تطبيق الاختبارات، وتقديم الدعم اللازم، ومعالجة المعوقات إن وُجدت.

وأكد الحازمي أن نتائج تلك الاختبارات لن يتأثر بها الطالب نجاحًا أو رسوبًا، كذلك لن يتأثر بها تقويم المعلم، ولا ترتيب المدارس أو إدارات التعليم.

وعلى صعيد آخر، أكدت الإدارة أن حرص أولياء الأمور على حضور أبنائهم وبناتهم دليل على وعيهم بأهمية المشاركة الوطنية في تطوير العملية التعليمية، ورفع مخرجات التعليم.