، "خبير قانوني": القصاص من القتلة والمفسدين ضرورة لاستقرار المجتمعات ،

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أكد خبير قانوني سعودي أن القصاص من القتلة والإرهابيين والمفسدين في الأرض، ضرورة حتمية تُمليها حاجة المجتمعات للطمأنينة والاستقرار وحقها الثابت في حماية نظامها العام؛ حفاظاً على أمن المواطنين والمقيمين والوافدين إليها.
وفند الباحث المتخصص في العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة علي بن موسى زعلة؛ المبررات والحجج الواهية للمنادين بإلغاء عقوبة الإعدام؛ نظراً لما تتسم به وجهة نظرهم من بشاعة وقسوة؛ حيث قال: إن هذه البشاعة تتضاءل أمام وحشية المجرم واعتدائه على حرمات الأفراد واغتياله للشعور العام بالأمن والسكينة لدى المجتمع، مستغرباً اهتمام وتباكي بعض الجهات والمنظمات المشبوهة على الجناة والمجرمين وتجاهل الحقوق المشروعة للمجني عليهم وأسرهم.
وأضاف زعلة أن التقاضي في المملكة بدرجاته المختلفة والقائم على مبادئ الشريعة الإسلامية؛ يحترم حقوق المتهمين ويكفل لهم جميع الضمانات العادلة.
ودلّل الباحث على جدوى عقوبة الإعدام بالانخفاض الملموس في نسبة الجرائم في الدول التي تأخذ بهذه العقوبة؛ لأنها تحقق الردع الاجتماعي، وتمثل عبرة لكل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب جرائم القتل وإشاعة الفوضى والقلاقل ونشر الفتنة والدمار وتخريب المنشآت والممتلكات العامة. كما أن بعض دول العالم قد عادت لتنفيذ عقوبة الإعدام بعد أن كانت قد ألغتها؛ بما يثبت مجدداً أنه لا غنى عنها في كل زمان ومكان لترسيخ وتعزيز قواعد الأمن والاستقرار في المجتمعات.
"خبير قانوني": القصاص من القتلة والمفسدين ضرورة لاستقرار المجتمعاتمحمد المواسي الخليج 365 2019-04-14
أكد خبير قانوني سعودي أن القصاص من القتلة والإرهابيين والمفسدين في الأرض، ضرورة حتمية تُمليها حاجة المجتمعات للطمأنينة والاستقرار وحقها الثابت في حماية نظامها العام؛ حفاظاً على أمن المواطنين والمقيمين والوافدين إليها.
وفند الباحث المتخصص في العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة علي بن موسى زعلة؛ المبررات والحجج الواهية للمنادين بإلغاء عقوبة الإعدام؛ نظراً لما تتسم به وجهة نظرهم من بشاعة وقسوة؛ حيث قال: إن هذه البشاعة تتضاءل أمام وحشية المجرم واعتدائه على حرمات الأفراد واغتياله للشعور العام بالأمن والسكينة لدى المجتمع، مستغرباً اهتمام وتباكي بعض الجهات والمنظمات المشبوهة على الجناة والمجرمين وتجاهل الحقوق المشروعة للمجني عليهم وأسرهم.
وأضاف زعلة أن التقاضي في المملكة بدرجاته المختلفة والقائم على مبادئ الشريعة الإسلامية؛ يحترم حقوق المتهمين ويكفل لهم جميع الضمانات العادلة.
ودلّل الباحث على جدوى عقوبة الإعدام بالانخفاض الملموس في نسبة الجرائم في الدول التي تأخذ بهذه العقوبة؛ لأنها تحقق الردع الاجتماعي، وتمثل عبرة لكل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب جرائم القتل وإشاعة الفوضى والقلاقل ونشر الفتنة والدمار وتخريب المنشآت والممتلكات العامة. كما أن بعض دول العالم قد عادت لتنفيذ عقوبة الإعدام بعد أن كانت قد ألغتها؛ بما يثبت مجدداً أنه لا غنى عنها في كل زمان ومكان لترسيخ وتعزيز قواعد الأمن والاستقرار في المجتمعات.
14 إبريل 2019 - 9 شعبان 1440
10:36 PM
ردًّا على الدعوات المشبوهة لبعض المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام
أكد خبير قانوني سعودي أن القصاص من القتلة والإرهابيين والمفسدين في الأرض، ضرورة حتمية تُمليها حاجة المجتمعات للطمأنينة والاستقرار وحقها الثابت في حماية نظامها العام؛ حفاظاً على أمن المواطنين والمقيمين والوافدين إليها.
وفند الباحث المتخصص في العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة علي بن موسى زعلة؛ المبررات والحجج الواهية للمنادين بإلغاء عقوبة الإعدام؛ نظراً لما تتسم به وجهة نظرهم من بشاعة وقسوة؛ حيث قال: إن هذه البشاعة تتضاءل أمام وحشية المجرم واعتدائه على حرمات الأفراد واغتياله للشعور العام بالأمن والسكينة لدى المجتمع، مستغرباً اهتمام وتباكي بعض الجهات والمنظمات المشبوهة على الجناة والمجرمين وتجاهل الحقوق المشروعة للمجني عليهم وأسرهم.
وأضاف زعلة أن التقاضي في المملكة بدرجاته المختلفة والقائم على مبادئ الشريعة الإسلامية؛ يحترم حقوق المتهمين ويكفل لهم جميع الضمانات العادلة.
ودلّل الباحث على جدوى عقوبة الإعدام بالانخفاض الملموس في نسبة الجرائم في الدول التي تأخذ بهذه العقوبة؛ لأنها تحقق الردع الاجتماعي، وتمثل عبرة لكل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب جرائم القتل وإشاعة الفوضى والقلاقل ونشر الفتنة والدمار وتخريب المنشآت والممتلكات العامة. كما أن بعض دول العالم قد عادت لتنفيذ عقوبة الإعدام بعد أن كانت قد ألغتها؛ بما يثبت مجدداً أنه لا غنى عنها في كل زمان ومكان لترسيخ وتعزيز قواعد الأمن والاستقرار في المجتمعات.
، "خبير قانوني": القصاص من القتلة والمفسدين ضرورة لاستقرار المجتمعات ،
المصدر : الخليج 365
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