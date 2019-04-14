، وكيل محافظة جدة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد أحمد الشمراني ،

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قدّم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم الأحد، تعازيه لذوي شهيد الواجب العريف أحمد جابر حمدان الشمراني، الذي استشهد في الحد الجنوبي.
ونقل الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لمنزل ذوي الشهيد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع - حفظهما الله - والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم, أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، ولأمير منطقة مكة المكرمة، ولمحافظ جدة، ولنائب أمير منطقة المكرمة، ولوكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم.
وكيل محافظة جدة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد أحمد الشمرانيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-14
قدّم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم الأحد، تعازيه لذوي شهيد الواجب العريف أحمد جابر حمدان الشمراني، الذي استشهد في الحد الجنوبي.
ونقل الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لمنزل ذوي الشهيد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع - حفظهما الله - والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم, أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، ولأمير منطقة مكة المكرمة، ولمحافظ جدة، ولنائب أمير منطقة المكرمة، ولوكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم.
14 إبريل 2019 - 9 شعبان 1440
10:18 PM
استشهد في الحد الجنوبي
قدّم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم الأحد، تعازيه لذوي شهيد الواجب العريف أحمد جابر حمدان الشمراني، الذي استشهد في الحد الجنوبي.
ونقل الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لمنزل ذوي الشهيد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع - حفظهما الله - والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم, أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، ولأمير منطقة مكة المكرمة، ولمحافظ جدة، ولنائب أمير منطقة المكرمة، ولوكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم.
، وكيل محافظة جدة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد أحمد الشمراني ،
المصدر : الخليج 365
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