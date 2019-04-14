، زوران: "كأس زايد" كلفنا الكثير من الجهد.. سنسعى لتحقيقه ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن استعادة الصدارة المحلية تمنح دافعاً

أوضح زوران ماميتش، المدير الفني للهلال، أن تصدر فريقه لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، تمنح اللاعبين دافعاً معنوياً كبيراً للفوز أمام أهلي جدة، غداً الاثنين، في إياب الدور قبل النهائي ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).



وأكد: "البطولة أقيمت على فترة طويلة وكلفتنا الكثير من الوقت والجهد، لذلك نسعى للتأهل للمباراة النهائية لننهيها بأفضل ما يمكن".

وأضاف: "عندما يشارك الهلال في أي بطولة يبحث عن التتويج بلقبها أياً كان مسماها".

يشار إلى أن الهلال فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، ويكفيه التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى المباراة النهائية.