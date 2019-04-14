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قتل عبدالحكيم دوكوب نائب زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة بلاد بنط الصومالية شبه المستقلة مع متشدد آخر، في ضربة جوية اليوم (الأحد)، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وزير الأمن عبدالصمد محمد جالان.
وأوضح شاهد أن الضربة استهدفت سيارة دفع رباعي، بعددٍ من الصواريخ على بعد ثلاثة كيلومترات، من قرية في تلال قندالا في الساعة الواحدة مساء (1000 بتوقيت جرينتش).
وذكرت الأمم المتحدة أن "دوكوب" ساعد في تأسيس أول خلية لـ"جماعة الاتحاد"، التي كانت موجودة قبل ظهور حركة الشباب المتشددة، التي تحارب الحكومة الصومالية منذ ما يربو على عشر سنوات.
ضربة جوية تقتل نائب زعيم "داعش" في الصومالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-14
قتل عبدالحكيم دوكوب نائب زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة بلاد بنط الصومالية شبه المستقلة مع متشدد آخر، في ضربة جوية اليوم (الأحد)، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وزير الأمن عبدالصمد محمد جالان.
وأوضح شاهد أن الضربة استهدفت سيارة دفع رباعي، بعددٍ من الصواريخ على بعد ثلاثة كيلومترات، من قرية في تلال قندالا في الساعة الواحدة مساء (1000 بتوقيت جرينتش).
وذكرت الأمم المتحدة أن "دوكوب" ساعد في تأسيس أول خلية لـ"جماعة الاتحاد"، التي كانت موجودة قبل ظهور حركة الشباب المتشددة، التي تحارب الحكومة الصومالية منذ ما يربو على عشر سنوات.
14 إبريل 2019 - 9 شعبان 1440
10:47 PM
استهدفت سيارته بعددٍ من الصواريخ
قتل عبدالحكيم دوكوب نائب زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة بلاد بنط الصومالية شبه المستقلة مع متشدد آخر، في ضربة جوية اليوم (الأحد)، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وزير الأمن عبدالصمد محمد جالان.
وأوضح شاهد أن الضربة استهدفت سيارة دفع رباعي، بعددٍ من الصواريخ على بعد ثلاثة كيلومترات، من قرية في تلال قندالا في الساعة الواحدة مساء (1000 بتوقيت جرينتش).
وذكرت الأمم المتحدة أن "دوكوب" ساعد في تأسيس أول خلية لـ"جماعة الاتحاد"، التي كانت موجودة قبل ظهور حركة الشباب المتشددة، التي تحارب الحكومة الصومالية منذ ما يربو على عشر سنوات.
، ضربة جوية تقتل نائب زعيم "داعش" في الصومال ،
المصدر : الخليج 365
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