، ضربة جوية تقتل نائب زعيم "داعش" في الصومال ،

محمد بن مسعود - الدمام - استهدفت سيارته بعددٍ من الصواريخ

قتل عبدالحكيم دوكوب نائب زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة بلاد بنط الصومالية شبه المستقلة مع متشدد آخر، في ضربة جوية اليوم (الأحد)، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وزير الأمن عبدالصمد محمد جالان.

وأوضح شاهد أن الضربة استهدفت سيارة دفع رباعي، بعددٍ من الصواريخ على بعد ثلاثة كيلومترات، من قرية في تلال قندالا في الساعة الواحدة مساء (1000 بتوقيت جرينتش).

وذكرت الأمم المتحدة أن "دوكوب" ساعد في تأسيس أول خلية لـ"جماعة الاتحاد"، التي كانت موجودة قبل ظهور حركة الشباب المتشددة، التي تحارب الحكومة الصومالية منذ ما يربو على عشر سنوات.