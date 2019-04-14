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أفاد الجيش العراقي بأن قواته قتلت قياديًّا في تنظيم "داعش" الإرهابي، وأربعة من المقاتلين بمنطقة جبال حمرين في شمال شرق البلاد، اليوم (الأحد).
ولم يكشف جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة عمليات الجيش في محافظة ديالى، عن اسم القائد القتيل، لكنهما ذكرا في بيان أوردته "رويترز" أنه كان مسؤولًا عن قوات التنظيم في حمرين.
وأوضحا أن القائد والمقاتلين الأربعة قتلوا في المنطقة إلى الشمال الشرقي من بعقوبة عاصمة المحافظة.
وتشن طائرات حربية عراقية وأخرى من التحالف بقيادة الولايات المتحدة، غارات جوية على المنطقة منذ ثلاثة أيام، مستهدفة مخابئ للمتشددين.
وأعلن العراق الانتصار على التنظيم في ديسمبر (كانون الأول) 2017 بعدما كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد.
وأعاد التنظيم تجميع صفوفه في منطقة جبال حمرين بشمال شرق البلاد، التي تمتد من ديالى على الحدود مع إيران في اتجاه الشمال الغربي حتى نهر دجلة في محافظة كركوك.
الجيش العراقي يقضي على قيادي كبير في "داعش"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-14
أفاد الجيش العراقي بأن قواته قتلت قياديًّا في تنظيم "داعش" الإرهابي، وأربعة من المقاتلين بمنطقة جبال حمرين في شمال شرق البلاد، اليوم (الأحد).
ولم يكشف جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة عمليات الجيش في محافظة ديالى، عن اسم القائد القتيل، لكنهما ذكرا في بيان أوردته "رويترز" أنه كان مسؤولًا عن قوات التنظيم في حمرين.
وأوضحا أن القائد والمقاتلين الأربعة قتلوا في المنطقة إلى الشمال الشرقي من بعقوبة عاصمة المحافظة.
وتشن طائرات حربية عراقية وأخرى من التحالف بقيادة الولايات المتحدة، غارات جوية على المنطقة منذ ثلاثة أيام، مستهدفة مخابئ للمتشددين.
وأعلن العراق الانتصار على التنظيم في ديسمبر (كانون الأول) 2017 بعدما كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد.
وأعاد التنظيم تجميع صفوفه في منطقة جبال حمرين بشمال شرق البلاد، التي تمتد من ديالى على الحدود مع إيران في اتجاه الشمال الغربي حتى نهر دجلة في محافظة كركوك.
14 إبريل 2019 - 9 شعبان 1440
09:57 PM
غارات جوية تستهدف مخابئ التنظيم شمال البلاد
أفاد الجيش العراقي بأن قواته قتلت قياديًّا في تنظيم "داعش" الإرهابي، وأربعة من المقاتلين بمنطقة جبال حمرين في شمال شرق البلاد، اليوم (الأحد).
ولم يكشف جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة عمليات الجيش في محافظة ديالى، عن اسم القائد القتيل، لكنهما ذكرا في بيان أوردته "رويترز" أنه كان مسؤولًا عن قوات التنظيم في حمرين.
وأوضحا أن القائد والمقاتلين الأربعة قتلوا في المنطقة إلى الشمال الشرقي من بعقوبة عاصمة المحافظة.
وتشن طائرات حربية عراقية وأخرى من التحالف بقيادة الولايات المتحدة، غارات جوية على المنطقة منذ ثلاثة أيام، مستهدفة مخابئ للمتشددين.
وأعلن العراق الانتصار على التنظيم في ديسمبر (كانون الأول) 2017 بعدما كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد.
وأعاد التنظيم تجميع صفوفه في منطقة جبال حمرين بشمال شرق البلاد، التي تمتد من ديالى على الحدود مع إيران في اتجاه الشمال الغربي حتى نهر دجلة في محافظة كركوك.
، الجيش العراقي يقضي على قيادي كبير في "داعش" ،
المصدر : الخليج 365
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