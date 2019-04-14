“الجمارك” تعلن عن توافر وظائف شاغرة بمسمى “أخصائي وسائل حية”

أعلنت “الجمارك” السعودية عن توافر عددٍ من الوظائف للرجال بمسمى أخصائي وسائل حية، بمختلف منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية. وأوضحت “الجمارك” أن التقديم على هذه الوظائف سيبدأ اعتباراً من اليوم الأحد ولمدة 14 يوماً، ويمكن التقديم من خلال هذا الرابط.
وحددت “الجمارك” عدداً من الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين، منها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصلا على الثانوية العامة بتقدير جيد كحد أدنى، وألا يتجاوز العمر 28 عاماً، وألا يقل الطول عن 165 سم وألا يزيد الوزن على 70 كجم. كما تضمّنت الشروط أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وبدنياً، وأن يجتاز الاختبارات النظرية والعملية والمقابلة الشخصية.
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