1.5 مليون ريال من جمعية «مضر» الخيرية بالقطيف لمستفيديها

أعلنت جمعية مضر الخيرية بمحافظة القطيف، تقريرها للربع الأول للعام المالي 2019م؛ حيث بلغ إجمالي المصروفات على البرامج الخدمية والتنموية 1.697.040 ريالًا، استفاد منها 1005 حالات بزيادة بلغت 165.392 ريالًا بنسبة 11%، مقارنة بما تم صرفه في الربع الأول من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى تغطية برنامج شؤون الأسر احتياجات 569 أسرة بمصروفات بلغت 355.139 ريالًا، مقابل 385.393 ريالًا صرفت في الربع الأول من العام الماضي، وبانخفاض بلغ 8%، مفيدًا بأن البرامج الخدمية تشمل شؤون الأسر، وشؤون المساكن والمساعدات الشتوية، أما البرامج التنموية فتشمل كافل اليتيم والزواج الميسر، والمساعدات التعليمية.

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وبيَّن التقرير، أن الإنفاق على برنامج كافل اليتيم تضاعف أربع مرات، وذلك لشراء وتمليك مسكن لعائلة يتيمة؛ حيث تم صرف 647.154 ريالًا على البرنامج؛ حيث استفاد منها 23 أسرة يتيمة، في مقابل 130.279 ريالًا لنفس الفترة من العام الماضي، فيما حدد حجم المساعدات في برنامج شؤون المساكن، التي بلغت 499.599 واستفاد منه 98 حالة؛ حيث شهدت مصروفات البرنامج انخفاضًا بنسبة 24% عن الربع الأول من العام الماضي.

وغطى برنامج المساعدات التعليمية الاحتياجات الدراسية للطلاب والطالبات بمصروفات بلغت 83.445 ريالًا؛ قُدمت لـ226 طالبًا وطالبةً بزيادة بلغت 2%، فيما تم الإنفاق على الزواج الميسر مبلغ 73.953 ريالًا في الربع الأول من العام الحالي، واستفاد منه 19 فردًا، وشهد انخفاضًا بنسبة 74% عن العام الماضي.

ونوه رئيس الجمعية محمد جواد آل السيد ناصر، بوقفة أبناء المجتمع واستمرار دعمهم لبرامج الجمعية، وخصوصًا مشاركتهم في إنجاح شراء منزل لأسرة يتيمة، داعيًا الجميع إلى المساهمة في تغطية مشروع السلة الغذائية لشهر رمضان المبارك، التي ستنطلق قريبًا.