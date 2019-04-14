الفالح يبحث مع رئيس إندونيسيا سبل التعاون بين البلدين في الطاقة

استقبل رئيس جمهورية إندونيسيا، جوكو ويدودو، في قصر الملك سعود بالرياض -مقر إقامته- اليوم الأحد، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، خاصة في الجانب الاقتصادي والصناعي ومجالات الطاقة.

حضر الاستقبال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن عابد الثقفي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل.

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ووصل الرئيس الإندونيسي، اليوم الأحد، إلى الرياض، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن عابد الثقفي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل، ومندوب عن المراسم الملكية.

وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصره بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.