استمرار الرياح النشطة والعوالق الترابية على عدة مناطق.. الإثنين

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الإثنين، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية».

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن السماء تكون غائمة جزئيًا على تلك المناطق، قد تتخللها سحب ممطرة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأوضحت، أنه متوقع تكوُّن السحب الرعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير .

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أما عن الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

ومن جانبه، توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن تتأثر المنطقة الوسطى والشرقية بطقس مستقر، مشيرًا إلى ارتفاع حراري بين 3-7 مئوية على كافة الأجواء.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه لا مكان للبرودة لمدة 72 ساعة؛ ليحل بعدها الزائر الربيعي القطبي وتعاود الاضطرابات الجوية، بدءًا من القطاع الغربي.

وأشار خبير الأرصاد الجوية إلى المنطقتين الشمالية والجنوبية تتأثران بسماء غائمة، مع خلايا ممطرة خاصة على المصايف.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظات شرورة، وتمتدّ إلى نجران، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الـ5 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، كما نبّهت قائدي المركبات على الطرق السريعة إلى أخذ الحيطة والحذر.