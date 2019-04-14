«العمل» تناقش خطتها التشغيلية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة

أقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورشة عمل حول خطة عملها التشغيلية خلال المرحلة الحالية والمقبلة، وذلك على مدار يومين: الخميس والجمعة، في مدينة الرياض، بحضور الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ونائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، ونائب الوزير للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، ومساعد الوزير المهندس محمد بن ناصر الجاسر، وقيادات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ووكلاء الوزارة.

وأكد الوزير الراجحي في كلمته خلال الورشة، على سعي الوزارة على بناء استراتيجية عمل واضحة وفعالة للفترة الحالية والمقبلة، تسهم في رفع مستوى جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للعملاء والمستفيدين من خدماتها في مختلف مناطق المملكة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في عقد ورش العمل واللقاءات المكثفة بين قطاعاتها المختلفة، للخروج بتوصيات وخطة عمل يتم تنفيذها على أرض الواقع، وتخدم سوق العمل من جهة، والقطاعات المدرجة تحت التنمية الاجتماعية من جهة أخرى، وذلك تماشيًا مع برنامج التحول الوطني و«رؤية المملكة 2030».

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وجرى خلال الورشة تقديم عروضٍ للبرامج والمبادرات التي تعمل عليها جميع قطاعات الوزارة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى البرامج التي تستهدف تنفيذها في الفترة القادمة، ومدى ملاءمتها لاحتياجات العملاء والمستفيدين من الوزارة.

وأكدت الورشة على ضرورة استمرار الوزارة في تنفيذ شراكاتها الاستراتيجية والتكامل مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث (غير الربحي)، ومتابعة تحقيق النتائج الملموسة والمؤشرات الإيجابية التي تنعكس على الخدمات والمبادرات المقدمة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق 68 مبادرة تخص قطاع العمل، وتسعى إلى تحفيز القطاع الخاص على النمو والتوطين، كما أعلنت عن إطلاق 45 مبادرة أخرى تتعلق بقطاع التنمية الاجتماعية وتهدف إلى تعزيز مجال المبادرات الاجتماعية وتنمية القطاعات غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات.