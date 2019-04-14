تمت إحالته للجهات المختصة
ألقت قوات مرور مكة المكرمة، القبض على قائد المركبة، التي كان يقودها، وفي أحد إطاراتها كلبشة.
وكتب الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مرور العاصمة المقدسة يقبض على قائد المركبة الذي كان يقودها وفي أحد إطاراتها كلبشة تابعة للشركة المشغلة لمواقف أمانة العاصمة المقدسة».
وأشار المرور السعودي، إلى أنه تمت إحالة قائد المركبة للجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «مرور مكة» يطيح بقائد مركبة قادها بـ«الكلبشة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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