بالصور.. «مرور مكة» يطيح بقائد مركبة قادها بـ«الكلبشة»

ألقت قوات مرور مكة المكرمة، القبض على قائد المركبة، التي كان يقودها، وفي أحد إطاراتها كلبشة.

وكتب الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مرور العاصمة المقدسة يقبض على قائد المركبة الذي كان يقودها وفي أحد إطاراتها كلبشة تابعة للشركة المشغلة لمواقف أمانة العاصمة المقدسة».

وأشار المرور السعودي، إلى أنه تمت إحالة قائد المركبة للجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.