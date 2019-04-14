السعودية اليوم / وزير العمل والتنمية الاجتماعية: المملكة لن تدخر جهدًا من أجل تعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء به

القاهرة 09 شعبان 1440 هـ الموافق 14 إبريل 2019 م واسأكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن المملكة العربية السعودية لن تدخر جهدًا من أجل تعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء به، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التفاعل الإيجابي المستمر والتنسيق الشامل مع جميع الدول العربية في مجالات العمل العربي كافة، بما يرتقي إلى طموحات وتطلعات الشعوب العربية.وقال معاليه في كلمته اليوم خلال الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة " إن المنطقة العربية بل العالم أجمع يشهدان تحولات وتطورات واسعة ومتسارعة، تتطلب إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع تطلعات واحتياجات الشعوب العربية خصوصًا في مجالات سوق العمل، وبالذات مع دخول المتغيرات الدولية والتطور التكنولوجي والتغير السريع في ممارسة المهن وظهور مهن جديدة تتطلب نوعية مختلفة من القوى العاملة ومهارات ومعارف جديدة".وأضاف المهندس الراجحي " إن الحلول المقترحة في تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية تأتي تجاوبًا مع هذه المتغيرات واستجابة لهذه التحولات التي تشهدها المنطقة العربية برؤى جديدة ترتبط بتحقيق الرفاه والسلم الاجتماعيين، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومنشآت القطاع الخاص، حتى تتكامل الجهود للوصول إلى التنمية الشاملة التي توفر التمكين التنموي وتوفر فرص العمل".وأشار معاليه إلى أن جميع دول العالم اعتمدت أجندة التنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشرة 2030م، منتهجة أسلوبًا في القياس الكمي لإنجاز متطلبات التنمية وتحدياتها، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتضعها في مقدمة أولوياتها.وقال معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية: " إن المملكة حرصت من خلال رؤية المملكة 2030 على بناء مبادرات وطنية لتحقيقها والوصول لغاياتها، وكان الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المعني بتعزيز نمو الاقتصاد وتوفير العمل اللائق للجميع حاضرًا في هذه الرؤية، مستهدفًا توفير فرص عمل لائقة، ورفع مهارات المواطنين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال الجهات والمؤسسات المعنية، من أجل توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، والمساعدة في توسيع وتسريع توطين الموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني".وأوضح أنه في ظل مسيرة التطوير ومواكبة المتغيرات في سوق العمل، قامت حكومة المملكة بإعادة تقييم سياسات وإجراءات بعض برامج الدعم، وأثمر التقييم عن إطلاق حزمة من برامج الدعم الجديدة الذكية لتواكب وتحقق أهداف وتطلعات "برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030"، وراعت البرامج الجديدة الشمولية وسهولة التطبيق لتحقيق المرونة بين طرفي العلاقة التعاقدية (الموظف وصاحب العمل)، وذلك لاستدامة التوظيف وخلق فرص عمل جديدة.// يتبع //22:01ت م0255

عام / وزير العمل والتنمية الاجتماعية: المملكة لن تدخر جهدًا من أجل تعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء به/ إضافة أولى واخيرة

وأكد معاليه أن المملكة عزّزت مكانة المرأة في التنمية عن طريق تطوير واستثمار طاقاتها لتفعيل دورها على الصعيدين المحلي والعالمي، واتخذت الإجراءات اللازمة لضمان تمكين المرأة في التنمية المجتمعية والاقتصادية، وإبرازها كعنصر فاعل ومؤثر على كافة الأصعدة، ولهذا الغرض تم تخصيص هدف إستراتيجي مستقل في رؤية المملكة 2030 لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عبر مبادرات تستهدف تمكين المرأة من ممارسة أعمالها بكل سهولة، وزيادة حصة المرأة بالمناصب الإدارية العليا، وتطوير الأنظمة لتراعي ضرورة تحسين بيئة عمل المرأة.

ونوه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالحرص على خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى تخصيص هدفين إستراتيجيين تنبثق منها عدة مبادرات لتمكين هذه الفئة وتشجيعها وتأهيلها للحصول على فرص العمل والرعاية المناسبتين.

وأوضح أنه بالإضافة إلى توفير الخدمات المساندة للمعاقين، يتم تركيز الجهد حاليًا على مشروع تسهيل الحركة والتنقل لذوي الإعاقة في الأماكن العامة وفي بيئات العمل لجعلهم قادرين على التكيف والاستعداد للإنتاج والإبداع.

ولفت معاليه إلى أنه من هذا المنطلق تم إطلاق نظام شهادة مواءمة الذي يتبنى أفضل الممارسات والمعايير في تهيئة بيئة العمل، وشموليتها لمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك وضع مبادرة "برنامج العمل عن بعد" ليتوافق مع مبدأ المواءمة، حيث يعمل البرنامج على تجسير الفجوة بين أصحاب العمل والباحثين عنها من الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تقديم فرص وظيفية مرنة تتجاوز حواجز عدم توافر وسائل النقل وعدم ملائمة مكان العمل.

وأعرب عن تقديره لجمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وشعبًا على دعم مسيرة العمل العربي المشترك بكافة ميادينه وعلى كل مستوياته وخصوصًا مجالات العمل والعمال.

كما قدم معاليه التهنئة لمعالي وزير العمل بجمهورية لبنان كميل أبو سليمان على توليه رئاسة الدورة الحالية، معبرًا عن شكره لمعالي وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا "المهدي ورضمى الأمين قدينو"، على ما بذله من جهود مخلصة خلال ترؤسه لأعمال الدورة السابقة، وكذلك لمدير منظمة العمل العربية فايز بن علي المطيري على ما يقوم به من جهود ومهام لإنجاح أعمال اجتماع اليوم.

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