السعودية اليوم / سمو وكيل محافظة جدة يقدم تعازيه لذوي شهيد الواجب الشمراني



جدة 09 شعبان 1440 هـ الموافق 14 إبريل 2019 م واس

قدّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم ، تعازيه لذوي شهيد الواجب العريف أحمد جابر حمدان الشمراني، الذي استشهد في الحد الجنوبي.

ونقل الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لمنزل ذوي الشهيد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

من جهتهم أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، ولسمو أمير منطقة مكة المكرمة، ولسمو محافظ جدة، ولسمو نائب أمير منطقة المكرمة، ولسمو وكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم.

// انتهى //

21:50ت م

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جدة 09 شعبان 1440 هـ الموافق 14 إبريل 2019 م واسقدّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم ، تعازيه لذوي شهيد الواجب العريف أحمد جابر حمدان الشمراني، الذي استشهد في الحد الجنوبي.ونقل الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لمنزل ذوي الشهيد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهتهم أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، ولسمو أمير منطقة مكة المكرمة، ولسمو محافظ جدة، ولسمو نائب أمير منطقة المكرمة، ولسمو وكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم.// انتهى //21:50ت م0253

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