السعودية اليوم / معهد الإدارة العامة بالشرقية يحتفل بيوم الخريج والوظيفة الـ 23



الدمام 09 شعبان 1440 هـ الموافق 14 إبريل 2019 م واس

نظم فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية اليوم فعاليات حفل الخريج والوظيفة الـ 23، بحضور معالي مدير عام المعهد الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، وذلك بفندق ومركز مؤتمرات شيراتون الدمام .

وبدأ الحفل بافتتاح معرض التوظيف إلكترونيًا " عن بعد " بمشاركة 14 جهة حكومية وأهلية، تلتها انطلاق مسيرة الخريجين، حيث تقدم المتفوقون وأوائل الدفعات المسيرة.

عقب ذلك ألقى مدير عام فرع المعهد بالمنطقة الدكتور محمد بن محمد باجنيد كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها حرص فرع المعهد على تنفيذ البرامج الإعدادية الموجهة للشركات والمؤسسات في المواعيد المخطط لها مسبقًا، إضافة إلى ما يقدمه من جهود إدارية متخصصة لتدريب موظفي الأجهزة الحكومية وتقديم الدراسات الاستشارية مساهمة منه في دعم التنمية الإدارية.

بعدها ألقيت كلمة الخريجين ألقاها الخريج أحمد الزريق، هنأ فيها زملاءه الخرجين على ما قدموه وبذلوه خلال فترة تدريبهم، مقدمًا شكره لكل من ساهم في تعليمهم من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، ثم شاهد الحضور عرض فيلم "سواعد المستقبل "، وفي ختام الحفل تم تكريم الخريجين المتفوقين.

يذكر أن المناسبة تستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام، يتخللها عقد لقاء مصاحب بعنوان " دور مؤسسات القطاعين العام والخاص في التعامل مع تحديات سوق العمل ومواءمتها لمخرجات التعليم وفق متطلبات سوق العمل) إضافة إلى معرض للتوظيف.

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20:55ت م

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