السعودية اليوم / أمين الحدود الشمالية يفتتح فعاليات أسبوع" الإبداع البلدي"



عرعر 09 شعبان 1440 هـ الموافق 14 إبريل 2019 م واس

افتتح أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري اليوم ، فعاليات أسبوع" الإبداع البلدي" الذي تنظمه أمانة المنطقة لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع لتحسين الخدمات البلدية وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع البلدي،وبالتزامن مع أسبوع الإبداع العالمي لعام 2019 م وذلك بعرعر مول .

وأوضح أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري في تصريح لـوكالة الأنباء

وأشار الشمري إلى أن فعاليات "أسبوع الإبداع البلدي" ، تتضمن ورش عمل وحلقات حوار مباشر مع المستفيدين لطرح واستعراض ومناقشة الأفكار الإبداعية , التي تقدم من مختلف شرائح المجتمع, إضافة إلى معارض وأركان تعريفية تفاعلية ، مبينا مشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية التي تخدم المجتمع بصورة مباشرة .

وقدم الشمري شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه للقطاع البلدي في جميع المحافظات والمدن بالمنطقة .

// انتهى //

20:50ت م

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عرعر 09 شعبان 1440 هـ الموافق 14 إبريل 2019 م واسافتتح أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري اليوم ، فعاليات أسبوع" الإبداع البلدي" الذي تنظمه أمانة المنطقة لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع لتحسين الخدمات البلدية وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع البلدي،وبالتزامن مع أسبوع الإبداع العالمي لعام 2019 م وذلك بعرعر مول .وأوضح أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري في تصريح لـوكالة الأنباء السعودية أن الفعاليات التي تستمر حتى يوم الخميس القادم، تهدف إلى إبراز الأفكار الإبداعية من داخل وخارج القطاع البلدي ،والعمل على تبنيها وإشراك جميع شرائح المجتمع في تطوير أعمال القطاع البلدي.وأشار الشمري إلى أن فعاليات "أسبوع الإبداع البلدي" ، تتضمن ورش عمل وحلقات حوار مباشر مع المستفيدين لطرح واستعراض ومناقشة الأفكار الإبداعية , التي تقدم من مختلف شرائح المجتمع, إضافة إلى معارض وأركان تعريفية تفاعلية ، مبينا مشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية التي تخدم المجتمع بصورة مباشرة .وقدم الشمري شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه للقطاع البلدي في جميع المحافظات والمدن بالمنطقة .// انتهى //20:50ت م0241

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