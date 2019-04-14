شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على قائد المركبة " المكلبشة " بمكة والان نبدء بالتفاصيل

ألقى مرور العاصمة المقدسة القبض على قائد المركبة الذي كان يقودها وفي أحد إطاراتها كلبشة تابعة للشركة المشغلة لمواقف أمانة العاصمة المقدسة، وتمت إحالته للجهات المختصة.

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