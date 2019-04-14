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محافظ ساما: البنوك ستدفع نسبة زكاة بين 12% إلى 14%
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أحمد الخليفي: إن نسبة الزكاة الجديدة التي ستدفعها البنوك السعودية ستتراوح بين 12 و14% من صافي الربح، مستبعدًا احتمالية أن ترتفع هذه النسبة في الفترة المقبلة.
وقال في لقاء مع العربية في واشنطن: “أرقام النمو في الربع الرابع تُعطي صورة متفائلة عن الاقتصاد السعودي، حيث نما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% في الربع الرابع، و2.2% على أساس سنوي”.
ولفت الخليفي إلى أن الاستهلاك والإنفاق الحكومي المحركان الرئيسيان للنمو في المملكة، وذكر أن الاستهلاك الخاص نما بنسبة تجاوزت الـ5%.
وعن أخبار الاندماجات بين البنوك، شدَّد الخليفي على قوة القطاع المصرفي السعودي، غير أن الاندماجات في القطاع ستشكل كيانات مالية أقوى تخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن اندماج بنكي “ساب” و”الأول” قد أقر من قبل هيئة المنافسة، ونوه بأنه لم تصدر أي نتائج بعد فيما يتعلق باندماج بنكي “الرياض” و”الأهلي”، نافيًا وجود اندماجات جديدة في الوقت الحالي غير “أن الباب مفتوح لمنح المزيد من التراخيص”.
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