الغبار يضرب 3 مناطق غداً مع أمطار رعدية

2019-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها عن حالة الطقس يوم غد الاثنين.

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وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحُدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، موضحةً أن السماء ستكون غائمة جزئيًا على هذه المناطق، وقد تتخللها سحب ممطرة.

كما توقعت الأرصاد استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحُدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، فيما تتكون السحب الرعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.