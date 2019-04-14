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قاد مركبته وإطارتها مكلبشة في مكة المكرمة فنال جزاءه

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2019-04-14

قاد مركبته وإطارتها مكلبشة في مكة المكرمة فنال جزاءه

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قبض مرور منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، على قائد المركبة الذي كان يقودها وفي أحد إطاراتها كلبشة تابعة للشركة المشغلة لمواقف أمانة العاصمة المقدسة.

وأكد المرور أنه تمت إحالة قائد المركبة المُخالف إلى الجهات المختصة.

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وأظهر مقطع فيديو سيارة تسير في أحد الشوارع الرئيسة بمكة المكرمة وفي أحد إطاراتها “كلبشة” لم تُنزع.

وكادت هذه الفعلة أن تتسبب في كارثة خاصةً لو تعطلت عجلة السيارة أثناء سيرها.





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