لأول مرة في الشرق الأوسط.. طيران الإمارات تشغل البوينج 777 الجديدة إلى الرياض

2019-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن طيران الإمارات اليوم أنها سوف تبدأ تشغيل طائراتها البوينج 777-300ER المجهزة بمنتجات الدرجة الأولى الجديدة بين دبي والرياض اعتباراً من 16 أبريل 2019.

وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران: “سوف تصبح المملكة أول سوق في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي نخدمها بطائرات البوينج المجهزة بأجنحة خاصة في الدرجة الأولى مغلقة بالكامل ومستوحاة من مرسيدس بنز”.

Advertisements

وأضاف: “قررنا تشغيل طائراتنا من هذا الطراز إلى هذه الدولة الشقيقة بناء على الطلب المتزايد من العملاء والتزاماً منا بتقديم أفضل تجربة ومنتجات للعملاء في جميع الدرجات للسفر بتميز دائم، ذلك أن الأجنحة الخاصة الجديدة على طائرات البوينج 777 توفر مستويات غير مسبوقة من الخصوصية والراحة والفخامة للعملاء”.