الفالح يتفقد هيئة المدن الاقتصادية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

2019-04-14

متابعات الخليج 365 - واس

زار معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح اليوم، هيئة المدن الاقتصادية في مقرها بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، اطلع خلالها على نموذج العمل بالهيئة، كما قام بجولة تفقدية على عددٍ من المشاريع الحيوية التي تشرف عليها الهيئة.

وكان في استقبال معاليه عدداً من المسؤولين، من ضمنهم أمين عام هيئة المدن الاقتصادية، مهند بن عبدالمحسن هلال.

ورحب أمين عام هيئة المدن الاقتصادية بمعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، معبراً عن أمله في أن تسهم الزيارة في تعزيز آفاق التعاون بين جميع الجهات المهتمة بتطوير ودعم مساهمة المدن الاقتصادية في تحقيق تطلعات المملكة قيادة وشعباً، مقدماً شرحاً تفصيلياً عن إسهام الهيئة في تجسيد رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين المدن الاقتصادية من النهوض بدورها في مسيرة التنمية بالمملكة، وتوفيرها الدعم الحكومي عبر المبادرات والمشاريع الاستراتيجية وبناء شراكات فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية، كما تعمل هيئة المدن الاقتصادية على الإسهام في التنمية الاجتماعية بالمملكة عبر توفير بيئة عيش جاذبة تضمن لسكان المدن الاقتصادية وزوارها والعاملين بها جودة حياة متفردة.

من جانبه، أثنى الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي، على زيارة معاليه، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن جهوده لتفقد المشاريع الكبرى بالمملكة، ومن ضمنها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تعد محركاً لتحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه، وخلق القيمة للأفراد والقطاعات التجارية والصناعية على السواء.

واستهل معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح والوفد المرافق له الجولة بزيارة كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تعدّ أول مؤسّسة أكاديميّة بحثية متخصّصة في ريادة الأعمال في المملكة، والشرق الأوسط، وتشكل جزءً من منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وعبرت العميد المكلف للكلية الدكتورة أسماء صديقي، عن اعتزازها بهذه الزيارة، مشيرة إلى أن الكلية تقدم تجربة أكاديمية مغايرة تجمع بين الممارسة والمعرفة، وتركز برامجها في إدارة الأعمال على الريادة وفق مفهوم (الريادة بكل أنواعها).

وشملت جولة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومصنع فايزر، أحد أكبر مصانع الأدوية في الوادي الصناعي، ومصنع مارس الشركة الرائدة في صناعة الحلويات والشوكولاته في العالم، وشركة فرسان سيراميك، والشركة العالمية المتخصصة في صناعة السيراميك.

وأكد الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي المهندس أيمن منسي أن الوادي يسهم في إيجاد فرص العمل، وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية، مبيناً أن نسبة النمو في قطاع الصناعات الدوائية والصيدلة خلال العام 2018م بلغت 18%، ما يجعل الوادي الصناعي من أكبر الوجهات الصناعية في قطاع الأدوية على مستوى المنطقة.

وانتقل االمهندس الفالح عقب ذلك إلى أكاديمية الطيران، وهي مؤسسة أكاديمية غير ربحية تمّ إطلاقها تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الأمناء، وعضوية كل من أرامكو السعوديّة، ونادي الطيران السعودي، ووزارة التعليم، والمؤسّسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المدن الاقتصادية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والخطوط الجوية العربية السعودية، والشركة السعوديّة للتنمية والاستثمار التقني.

وشملت جولة معاليه زيارة شركة تطوير الموانئ، وميناء الملك عبدالله الذي تم تصنيفه ثاني أسرع ميناء نمواً في العالم للعام 2018، والميناء الاسرع نموا في المنطقة بنسبة نمو بلغت 36%.

وعبر الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله ريان قطب عن سعادته بزيارة المهندس الفالح، مشيراً إلى أن تدشين الميناء من قبل سمو ولي العهد في فبراير الماضي، وزيارة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تعدان مؤشراً واضحاً على أهمية الميناء ودوره البارز في تطوير القطاع اللوجستي بالمملكة.

واختتم الفالح الجولة بزيارة مرافق شركة “فلو” الأوتوماتيكية التي تمتد على مساحة 75,000 متر مربع، والمصممة بطوابق متعددة ذات مساحة إجمالية تزيد على 200 ألف متر مربع، كأكبر منشأة من نوعها في المملكة بقدرة استيعابية تبلغ 180,000 موقع تخزين.