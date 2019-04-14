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إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وإحلال السلام .. أهداف تحالف الأحزاب اليمنية
متابعات الخليج 365 - واس
أشهر 16 حزبًا سياسيًّا يمنيًّا كيانًا تحت اسم التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية الداعم للشرعية واستعادة الدولة.
وقال التحالف الوطني في بيان الإشهار الذي أعلن في سيئون بحضرموت : إن تأسيس التحالف جاء استشعارًا من الأحزاب والقوى السياسية اليمنية لمسؤوليتها الوطنية، وتعزيزًا لدورها السياسي في دعم استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة وبسط سلطاتها على كامل التراب اليمني.
وأكد البيان الذي بثته ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” أن تشكيل التحالف نابع من منطق الضرورة الوطنية واستجابة لحاجة الساحة السياسية لوجود إطار جامع لمختلف المكونات والقوى السياسية بهدف دعم مسار استعادة الدولة، وإحلال السلام وإنهاء الانقلاب، واستعادة العملية السياسية السلمية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وبناء الدولة الاتحادية.
واختار الأحزاب المنضوية في التحالف مستشار الرئيس اليمني والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام رشاد العليمي.
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