الشيخ السديس يحث المرابطين على الثبات طاعة لولاة الأمر ولحماية بلاد التوحيد

2019-04-14

متابعات الخليج 365 - عرعر

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ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ضمن البرامج المصاحبة لملتقى (الانتماء واللحمة الوطنية) الذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية كلمة توجيهية لمنسوبي قطاع حرس الحدود بجديدة عرعر بعنوان ( طاعة ولاة الأمر وحماية بلاد التوحيد).

وكان في استقباله لدى وصوله لمقر القيادة قائد حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية سعادة اللواء ركن محمد بن علي الزهراني.

بعد ذلك ألقى كلمة تحدث ‏فيها عن طاعة ولاة الأمر وحماية بلاد التوحيد ، وحث المرابطين على الثبات وطلب الأجر والمثوبة من الله تعالى .

بعد ذلك زار غرفة العمليات المشتركة في قيادة قطاع جديدة، ثم ألقى معاليه كلمة في الضباط والأفراد في قطاع الجديدة حيث بين لهم أهمية أعمالهم ومراقبة الله سبحانه وتعالى والذود عن بلاد الحرمين الشريفين وعن كل ما من شأنه المساس بأمن الدين والوطن.

من جانبه شكر فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ خالد بن ناصر بن حميد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على حرصه على إقامة هذه المناشط التي تعنى بمنسوبي الهيئة وتحظى بمتابعة سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز حفظه الله.