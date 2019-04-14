الان تتابع السديس يزور حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية ويثمن تضحيات رجاله (صور) والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل زار معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مقر قيادة حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية، ومقر قطاع حرس الحدود بقطاع جديدة عرعر، وذلك يومي السبت والأحد الموافق ٨-٩/ ٨/ ١٤٤٠هـ.
وكان في استقبال معاليه، سعادة قائد حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية اللواء الركن/ محمد بن علي الزهراني، واشتملت زيارة الشيخ السديس على محاضرتين تضمنتا توجيهات وإرشادات والرد على الفتاوى وبعض الأسئلة والاستفسارات من الحضور، وتناول وجبتي العشاء والإفطار مع قادة ومنسوبي حرس الحدود بمقر قطاع حرس الحدود بقطاع جديدة عرعر ومقر قيادة حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية.
وقدم معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس شكره وتقديره لرجال حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية على جهودهم في حماية حدود الوطن الغالي والتصدي لعمليات التسلل والتهريب بكافة أشكاله وأساليبه، مثمناً تضحيات رجال حرس الحدود في دفاعهم عن حدود المملكة العربية السعودية البرية والبحرية والذود عن حمى الوطن ومقدراته.
ومنوهًا بالأجر العظيم الذي وعد به المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: “عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ، عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ الله”.
واختتم السديس حديثه بالدعاء أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار الغادرين وكيد الفجار الحاقدين, وأن يحفظ جنودنا البواسل من بين أيديهم ومن خلفهم ويحرسهم بعينه التي لا تنام.
واطلع الشيخ السديس في ختام زيارته على عرض مرئي يلخص مجهودات وإنجازات حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية بحضور سعادة قائد المنطقة ومساعده ومديري الإدارات.
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