الان تتابع القبض على سائق قاد سيارته رغم “كلبشتها” في العاصمة المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:21 م, 14 أبريل 2019 م التعليقات: 0 ألقى أجهزة مرور العاصمة المقدسة مكة المكرمة القبض على قائد المركبة الذي كان يقودها وفي أحد إطاراتها كلبشة تابعة للشركة المشغلة لمواقف أمانة العاصمة المقدسة، وتمت إحالته للجهات المختصة.

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