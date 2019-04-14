شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الجبيل تكثف جهودها في أسبوع المستهلك الخليجي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

.

كثفت بلدية محافظة الجبيل ممثلة بإدارة الخدمات جهودها التوعوية بالتزامن مع أسبوع المستهلك الخليجي

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية قامت بتفعيل أسبوع المستهلك الخليجي الذي بدأ يوم الجمعة الماضي حيث قامت بتكثيف دورها التوعوي من خلال توزيع ما يزيد على 500 بروشور توعوي لحماية المستهلك من رواد السوق المركزي تتعلق بنصائح عامة لشراء وتخزين الأطعمة وعلامات الأسماك الطازجة وطريقة التعامل مع اللحوم الحمراء والبيضاء بأنواعها، إضافة إلى طريقة حفظ الأطعمة وإعادة تسخينها إلى جانب تفعيل حقوق وواجبات المستهلك وتعزيز دوره في التعامل مع الأسواق المركزية والمطاعم وما في حكمها التي يتوجب على المستهلكين الإلمام بها كي لا يقعوا ضحية الغش التجاري.

Advertisements

وأشار المهندس الدويش إلى أن الحملة التوعوية التي تقوم بها بلدية الجبيل على اتباع التعليمات والاشتراطات النظامية والصحية شملت العاملين في منشآت بيع اللحوم والأسماك والخضار، وذلك لرفع مستوى الوعي لديهم في طريقة التعامل مع تلك المواد لضمان تقديمها بالطريقة الصحية السليمة.

كما قامت البلدية بالتنسيق والتعاون مع مكتب التعليم بالجبيل بتنظيم بعض الندوات لمدارس المحافظة التي تخص حماية المستهلك.

وبين الدويش بأن البلدية تبرز كافة حقوق المستهلك وواجباته التي تنص عليها الأنظمة مع تكثيف الحملات الرقابية على جميع المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة بالمحافظة.