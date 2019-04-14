شكرا لقرائتكم خبر عن الشهري يرأس اجتماع لجنة الاختبارات المركزية بالقطيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

رأس مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف بالإنابة علي بن عبدالله الشهري أعمال اجتماع لجنة الاختبارات المركزية بالمكتب، المنعقد اليوم (الأحد) بمبنى المكتب بالقطيف.

و ناقش المجتمعون الاختبارات المركزية، المزمع إقامتها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 11 - 12 / 8 / 1440هـ في 91 مدرسة بقطاع القطيف، منها 57 مدرسة ابتدائية، و34 مدرسة متوسطة، وتوزيع المهام والأدوار لتنفيذ خطة وزارة التعليم، الواردة من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بشأن الاختبارات المركزية.

وأوصى الاجتماع باعتماد مقر بالمكتب للتصحيح الآلي، وآلية عمله، والتأكيد على جاهزية لجان التميز والجودة بالمدارس المستهدفة، وقيامها بالمهام الموكلة لها، وفق دليل الاختبارات المركزية.