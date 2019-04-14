شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جامعة الطائف: استثمار الفضاء الإلكتروني لإدارة المواجهة مع خطاب الإرهاب والتطرف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

شدد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان على ضرورة عدم ربط الإرهاب بالأديان، لما يمثله من تكريس العداء والكراهية بين الثقافات والشعوب وتغذية الإرهاب، بدلاً من محاربته والقضاء عليه.

وأكد زمان خلال إدارته ومشاركته أخيرا في الجلسة الثانية من جلسات مؤتمر «دور التعليم في الوقاية من الإرهاب والتطرف» ارتباط الإرهاب بالجهل، وبأصول فكرية تقوم على الكراهية والعداء للآخر والجمود الفكري ورفض الأفكار التجديدة والتوجهات التحديثية لتطوير وتنمية المجتمعات المعاصرة، ومحاربة الفنون والإبداع.

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وأوضح أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة تعتمد في نهجها والترويج لأفكارها الضالة على التصعيد والتصعيد المضاد، والاستثمار في جذب الأتباع والمناصرين بخطاب يعتمد غالباً على تكفير الآخر وتبديعه لتبرير وإباحة محاربته وقتله.

وأكد الدكتور زمان أهمية دور الجامعات في محاربة الإرهاب والوقاية من الأفكار المتشددة عبر الاهتمام بالدين تعليماً وتجديداً، والتركيز على نشر مفاهيم الاعتدال والتسامح والتعايش عبر المناهج الدراسية والخطاب الإعلامي الموجه لفئات المجتمع، ومحاربة الجهل والتجهيل، وإعادة قراءة التاريخ قراءة معاصرة بأدوات علمية تتجاوز التوظيفات الأيديولوجية للتاريخ واستغلاله للترويج للأفكار المنحرفة والمغالية والمتطرفة في الدين.

وأضاف، «أن محاربة الإرهاب تتطلب اعتماد خطاب معتدل يعتمد على التهدئة والحوار وتفكيك الخطابات المتطرفة والمتشددة وإبطالها، والاستثمار في الفضاء الإلكتروني بإعداد كوادر مؤهلة لإدارة المواجهة مع خطاب الإرهاب والتطرف بحرفية عالية».