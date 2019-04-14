قطان يبحث العلاقات مع سفيري المغرب والسودان

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جدة - خالد شويل - الخليج 365(الرياض) استقبل وزير الدولة لشؤون الدول الافريقية أحمد عبدالعزيز قطان في مكتبه بالرياض اليوم (الأحد) سفير المملكة المغربية لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري. استقبل وزير الدولة لشؤون الدول الافريقية أحمد عبدالعزيز قطان في مكتبه بالرياض اليوم (الأحد) سفير المملكة المغربية لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري. واستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الافريقية، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بالإضافة الى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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