شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعيينه محافظاً.. آل متعب يترأس اجتماع المجلس المحلي لأحد رفيدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)
ترأس محافظ أحد رفيدة متعب ناصر آل متعب، اليوم (الأحد) اجتماع المجلس المحلي في دورته الجديدة 2019، والتي عقدت بمركز الواديين التابع للمحافظة. وعبر آل متعب عن شكره لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على تعيينه محافظاً للمحافظة، مؤكداً أهمية التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد.
وتطرق رئيس مركز الواديين يحيى مجدع عن مطالب مركز الواديين التنموية والأمنية، ثم فُتح باب النقاش، وتم استعراض العناصر المدرجة على جدول الأعمال. وبعد نهاية الاجتماع قام محافظ أحد رفيدة بجولة على قرى مركز الواديين.
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